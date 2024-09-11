Germencik Belediye Başkanı selzedeleri ziyaret etti

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, aşırı yağışların ardından seleden etkilenen Hıdırbeyli Mahallesi, Yeni Mahalle ve Yedieylül Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Zencirci, selenden etkilenenlerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak mahalle sakinleriyle yakından ilgilendi ve yerinde tespit yaptı. Belediyenin çalışmaları kapsamında, selin oluşturduğu tahribatın hızla giderilmesi ve ilerleyen günlerde benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Sahada vatandaşlarımızla görüştük, incelemelerde bulunduk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Germencik Belediyesi olarak halkımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - AYDIN