Germencik Belediye Başkanı Semt Pazarını Ziyaret Etti

Yerel

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ilçe merkezinde Perşembe günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların geçmiş bayramlarını kutladı.

Ülkede Şanlıurfa ile birlikte en sıcak günü yaşayan Aydın'da, pazarda başkanla karşılaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ve esnaf ziyaretten memnun kaldı. Pazardan haftalık ev alışverişini yaparak, yerel esnaftan alışveriş yapmanın önemini de tekrar vurgulayan Zencirci, vatandaşlara ise bereketli günler diledi. - AYDIN