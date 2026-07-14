Başkan Zencirci, yaz spor kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Zencirci, yaz spor kurslarını ziyaret etti

Başkan Zencirci, yaz spor kurslarını ziyaret etti
14.07.2026 13:32  Güncelleme: 13:34
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin düzenlediği yaz okulları kapsamındaki yüzme ve futbol kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi ve eğitmenlerden bilgi aldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye tarafından düzenlenen yaz okulları kapsamında eğitim gören çocukları ve eğitmenleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaz okulları bünyesinde açılan yüzme ve futbol kurslarını ziyaret eden Başkan Zencirci, öğrencilerle bir araya gelerek antrenmanları izledi. Çocuklarla sohbet eden Zencirci, eğitmenlerden kursların işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Yaz spor kurslarının çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten Zencirci, öğrencilerin yaz tatilini verimli ve kaliteli bir şekilde değerlendirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Germencik Belediyesi'nin yaz okulları kapsamında düzenlediği sportif ve sosyal etkinliklerin yaz dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Burak Zencirci, Belediye, Futbol, Eğitim, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zencirci, yaz spor kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

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