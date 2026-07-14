Başkan Zencirci, yaz spor kurslarını ziyaret etti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye tarafından düzenlenen yaz okulları kapsamında eğitim gören çocukları ve eğitmenleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaz okulları bünyesinde açılan yüzme ve futbol kurslarını ziyaret eden Başkan Zencirci, öğrencilerle bir araya gelerek antrenmanları izledi. Çocuklarla sohbet eden Zencirci, eğitmenlerden kursların işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Yaz spor kurslarının çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten Zencirci, öğrencilerin yaz tatilini verimli ve kaliteli bir şekilde değerlendirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Germencik Belediyesi'nin yaz okulları kapsamında düzenlediği sportif ve sosyal etkinliklerin yaz dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN