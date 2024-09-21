Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Pamuk Üreticilerine Destek Ziyareti - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Pamuk Üreticilerine Destek Ziyareti

Germencik Belediye Başkanı Zencirci\'den Pamuk Üreticilerine Destek Ziyareti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, pamuk hasat sezonunu kutlamak ve çiftçilerin sorunlarını dinlemek üzere tarlalarda ziyaretlerde bulundu. Çiftçiler, susuzluk ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zayıf rekolte yaşadıklarını ifade ettiler.

21.09.2024 18:33  Güncelleme: 18:36
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, pamuk hasat sezonunun başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde pamuk tarlalarını ziyaret etti. Başkan Zencirci, çiftçi ve üreticilere bereketli bir sezon dileyerek onların yanlarında olduğunu hissettirdi.

Ziyaretleri sırasında çiftçilerle sohbet eden Zencirci, üreticilerin sorunlarını dinledi. Üreticiler susuzluk sebebiyle bu yıl mahsulün zayıf kalmasından kaynaklı rekolte düşüklüğü yaşandığını belirttiler. Girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini buna karşın fiyatların düşük kaldığını belirterek devlet desteği beklediklerini kaydeden çiftçiler herşeye rağmen ürettiklerini belirterek umutllarını tüketmek istemediklerini söylediler.

Üreticielerin zorlu şartlara rağmen hast sezonunu sürdürdüğünü belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Pamuk, üreticimizin alın teriyle ve bin bir zahmetle yetiştirdiği bir üründür. Ama üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Hastalıkla, susuzlukla mücadele eden cefakar çiftçimizin yüzü gülmüyor. Mahsul zayıf, rekolte düşük, ederi giderini karşılamıyor. Bu nedenle yetkililerin prim desteği verirken tarlanın ve çiftçinin durumunu da göz önünde tutmasını bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Pamuk Üreticilerine Destek Ziyareti - Son Dakika

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