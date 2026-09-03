Germencik Belediye Başkanı Zencirci, durak çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla buluştu

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen durak çevresindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, Perşembe Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye çalışmalarını sahada takip etmeyi sürdürüyor. Zencirci, yeni güne ilçedeki bir durakta gerçekleştirilen çalışmaların incelemesiyle başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin durak çevresinde gerçekleştirdiği çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve teknik ekiple birlikte yerinde inceleyen Başkan Zencirci, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. İncelemenin ardından Perşembe Pazarı'na geçen Zencirci, burada alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Çalışmaların zaman ve mekan gözetmeksizin sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Zencirci, "Yeni güne birlik durağımızda başladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün durak etrafında gerçekleştirdiği çalışmaları Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Onur Kocabaş ve teknik ekibimizle birlikte yerinde inceleyip, Perşembe Pazarımıza gelen hemşehrilerimizle sohbet ettik. Zaman ve mekan dinlemeksizin çalışmaya devam ediyoruz" dedi.