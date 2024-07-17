Germencik Belediyesi 280 Çalışanına 12 Milyon TL Maaş Ödemesi Yaptı - Son Dakika
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Germencik Belediyesi 280 Çalışanına 12 Milyon TL Maaş Ödemesi Yaptı

Germencik Belediyesi 280 Çalışanına 12 Milyon TL Maaş Ödemesi Yaptı

Germencik Belediyesi, memur, işçi ve şirket personelleri dahil olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarını ödediğini duyurdu. Belediye Başkanı Burak Zencirci, personellerin önceki aydan kalan alacaklarının da dahil tamamının ödendiğini belirtti. Ayrıca belediyenin mali sıkıntılara rağmen hizmetlerin aksamadan devam ettiğini vurguladı.

17.07.2024 18:54  Güncelleme: 18:55
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Germencik Belediyesi 280 çalışanına 12 milyon TL maaş ödemesi gerçekleştirdi. Memur, işçi ve şirket personellerinin de arasında bulunduğu tüm çalışanlarının maaşlarının yatırıldığının altını çizen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci personellerin önceki aydan eksik kalan alacaklarının da dahil tamamının ödendiğini ve herhangi bir alacaklarının kalmadığını belirtti.

Başkan Zencirci ayrıca göreve gelir gelmez önceki dönemden kalan yarım maaş alacaklarını da ivedilikle ödediklerini söyledi. Mali disiplinin sağlama adına israfın önüne geçerek hayata geçirilen tasarruf politikası ve sürdürülebilir ve şeffaf bir bütçe yönetimi ile belediyenin grafiğinin olumlu yönde seyrettiğini de ifade eden Zencirci kısa sürede sorunların kalıcı olarak çözüleceğini vurguladı. Ayrıca belediyenin içinde bulunduğu mali sıkıntılara rağmen gelinen süreçte hizmet ve faaliyetlerin aksamadan yerine getirildiğini de sözlerine ekledi.

Belediye çalışanlarının maaş alacaklarını eksiksiz ödediklerini söyleyen Başkan Zencirci çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri fedakarlık ve anlayış için teşekkür etti. Zencirci; "Göreve geldiğimiz zaman personelimiz hali hazırda yarım maaş alacaklıydı. İlk etapta bunları ödedik. Tertip ettiğimiz mali düzen ile israfın önüne geçtik ve katı tasarruf politikasıyla acil durum eylem planımızı uygulayarak firmalara olan ödemelerimizi düzenli hale getirdik. Bunun yanı sıra maaş ödemeleri konusu en önem verdiğimiz konuların başında geliyordu. Kısıtlı kaynaklara rağmen gelinen süreçte dün itibariyle 12 milyon TL maaş ödememizi de gerçekleştirerek personellerimizin geçmiş aydan kalan maaşları da dahil tamamını hesaplarına yatırdık. İktisadi açıdan zor bir süreçten geçtik ve şu an için grafiğimiz olumlu yönde seyrediyor. Bu sıkıntılara rağmen belediye hizmetlerimizi aksatmadan, personelimizin özverisi ve çabasıyla çalışmalarımızı da sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm personellerimize anlayış ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi 280 Çalışanına 12 Milyon TL Maaş Ödemesi Yaptı - Son Dakika

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