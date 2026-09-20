Germencik Belediyesi, çöp konteyneri çevresine eski eşya bırakılmaması için uyardı

Germencik Belediyesi, çöp konteynerlerinin çevresine mobilya, eski ev eşyası ve evsel atık bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliğinin korunması ve çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, çöp konteynerlerinin çevresine mobilya, kullanılmayan ev eşyası, evsel atık ve benzeri malzemelerin bırakılmaması istendi. Kullanılmayan eski eşyaların sokağa bırakılmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların belediyenin eşya toplama hizmetinden yararlanabileceği belirtildi. Eski eşyalarını elden çıkarmak isteyen vatandaşların toplama programı hakkında belediyeden bilgi alarak eşya toplama talebinde bulunabilecekleri ifade edildi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de temiz bir ilçe ve sağlıklı bir çevre için vatandaşların duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekerek, çevrenin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.