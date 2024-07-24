Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yerel

Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında bir süredir devam eden memur personelin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı, imzalar atıldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ile Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt ve sendika yönetimi memur personellerin sosyal denge ödenekleri başta olmak üzere mali ve sosyal haklarda önemli düzeyde iyileştirme içeren sözleşme üzerinde mutabakata vardılar. Sendika Başkanı Mehmet Bozkurt toplu iş sözleşmesinin her iki tarafı da memnun edecek şartlarda olması ve çalışanların taleplerinin karşılanması sebebiyle emeğe verdiği değerden dolayı Başkan Zencirci'ye teşekkür etti.

Memur personelin sosyal ve mali haklarında iyileştirmeleri içeren toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Zencirci, çalışanlarının emeğini her zaman gözettiklerini ve imkanlar dahilinde de her zaman gözetmeye devam edeceklerini söyledi. Zencirci "Göreve geldiğimizde ilk iş olarak maaşları eksik yatan personellerimizin maaşlarını ödedik. Meclis üyelerimizle birlikte bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve kısa sürede personellerimizin bir kısmı eksik olan tüm alacaklarını malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde hesaplarına yatırdık. Bugün itibariyle de memur personellerimizin sosyal ve mali haklarında iyileştirmeleri içeren sendikamız, çalışanlarımız ve belediyemizin mutabık olduğu ve tüm tarafların uzlaştığı bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. - AYDIN