Germencik Belediyesi İzmir Tarım Fuarı\'nda İlçesinin Zenginliklerini Tanıttı

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İzmir'de gerçekleştirilen tarım fuarın katılan Germencik Belediyesi, ilçenin tarımsal zenginliğini tanıttı.

Germencik Belediyesi İzmir'de gerçekleştirilen tarım fuarında yerini aldı. Germencik Belediyesi bünyesinde açılan İNYA markasıyla satılan çeşitli ürünleri sergileyen belediye personelleri ilçenin tarımsal zenginliklerini tanıttı. Ayrıca belediye personelleri stantta, incir ve zeytinden yapılan kolonyadan sabuna kadar bir çok çeşidi de ziyaretçilere tanıttı.

Fuar hakkında konuşan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Germencik Belediyesi olarak İzmir'de gerçekleştirilen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldık. İlçemizin tarımsal zenginliğini tanıtma adına güzel bir fırsat oldu. İlçemizi her anlamda tanıtmaya dair çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN