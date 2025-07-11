Germencik Belediyesi, Minik Mustafa\'ya Tekerlekli Sandalye Temin Etti

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki minik Mustafa, Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin girişimiyle tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Germencik Belediyesi özellikle tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteği konusunda vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Bedensel engeli bulunan veya hastalığı sebebiyle yürüyemeyen vatandaşların taleplerine hızlıca cevap veren Germencik Belediyesi son olarak Gümüş Mahallesi'nde 2 hastaya tekerlekli sandalye teslim etti. 79 yaşında bedensel engeli bulunan ve rahatsızlığı sebebiyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bedensel engelli Ahmet Sezgin isimli vatandaşın talebi üzerine tekerlekli sandalyesi belediye ekiplerince ulaştırıldı. Bir diğer adres ise Serebral Palsi tanısı konan 6 yaşındaki Minik Mustafa oldu ve o da tekerlekli sandalyesine kavuştu.

"Sosyal belediyecilik kırmızı çizgimiz"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci özellikle tekerlekli sandalye ve medikal malzeme konusunda tüm imkanlarla vatandaşların yanında olduklarını ifade edere "Tekerlekli sandalye ve medikal malzeme öncelikli ve acil ihtiyaç olduğu için imkanlarımız çerçevesinde talep eden vatandaşlarımıza zaman kaybı olmaksızın ulaştırmak için azami gayret gösteriyoruz. Bugün Gümüş Mahallemizde ikamet eden 79 yaşındaki bir vatandaşımıza ve 6 yaşında serebral palsi tanısı konan ve yürüyemeyen Mustafa isimli çocuğumuza tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Halkımızın huzur, sağlık ve mutluluğu için tüm imkanlarımızla sosyal belediyecilik hizmetlerimizi sürdürüyor, bu alanda sürdürülebilir ve çözüm odaklı politikalar geliştiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - AYDIN