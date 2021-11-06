Germencik Belediyesi'nden Germencikspor'a moral kahvaltısı - Son Dakika

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren ve son olarak geçtiğimiz ay meclis kararıyla Germencikspor'a 150 bin TL ayni ve nakdi yardımda bulunan Germencik Belediyesi bu kez de Germencikspor'a oynayacakları müsabaka öncesi kahvaltıda ağırladı.

Süper Amatör Ligde mücadele eden Germencikspor'a Acarlar Ersa ile oynayacakları deplasman maçı öncesi moral kahvaltısı düzenleyen Germencik Belediyesi futbolcu ve teknik heyeti ağırladı. Germencikspor'a başarılar dileyen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "İlçemizin köklü ve güzide spor kulübü Germencikspor başta olmak üzere ilçemizde faaliyet gösteren tüm kulüplerimize, gerçekleşen sportif faaliyetlere elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilinde katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi, sağlıklı ve zinde bir mecrayla ilgilenmeleri geleceğimiz için çok önem arz etmektedir. Bu vesile ile Germencikspor kulübümüze oynayacakları Acarlarspor maçında ve sezonun geri kalanı tüm müsabakalarında galibiyet temennisi ile sonsuz başarılar dilerim"

dedi. - AYDIN