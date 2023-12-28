Germencik Belediyesi, Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Mehmetçikler için lokma hayrı düzenledi

Germencik Belediyesi, Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Mehmetçikler için lokma hayrı düzenledi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" dedi.

Germencik Belediyesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı. Germencik Kent Meydanı'nda düzenlenen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Pençe-Kilit Harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için lokma hayrı gerçekleştirdik. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin" dedi.

Cumartesi günü de Ortaklar Mahallesi'nde şehitler için lokma hayrı düzenleneceği bildirildi.