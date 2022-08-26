Germencik'te Yaz Kur'an Kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı - Son Dakika
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Germencik'te Yaz Kur'an Kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı

26.08.2022 09:43
Germencik'te Yaz Kur'an Kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı

Germencik İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik 'Temel Dini Bilgiler Yarışması' düzenlendi.

Germencik İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik 'Temel Dini Bilgiler Yarışması' düzenlendi.

Germencik İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim-öğretim gören 50 öğrenci arasında bilgi yarışması yapıldı. Ortaklar Merkez Çarşı Cami ve Şeyh Mehmet Cami de gerçekleştirilen sınavda öğrenciler ilkokul ve ortaokul olarak iki ayrı kategoride yarıştı. Sınavda öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarının 'Dinim İslam Temel Bilgiler' eserinden sorular soruldu.

İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Yaptığımız sınava ilgi duyup gelen tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. Gelecekte bizleri temsil edecek yavrularımızın, Yaz Kur'an Kurslarımızda eğitim öğretimlerine devam ederek dini bilgileri sahih kaynaktan öğrenerek, hakkı-hakikatı temsil etmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen İlçe Vaizi Adem Karaca, Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş ve Yaz Kur'an Kurslarımızda görev yapan tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Germencik, Ortaklar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik'te Yaz Kur'an Kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik'te Yaz Kur'an Kursları arası temel dini bilgiler yarışması yapıldı - Son Dakika
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