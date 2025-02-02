Germencik\'te Asker Eğlencesi Coşkusu

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Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, asker adaylarıyla birlikte zeybek oynadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da asker alımları devam ederken, geleneksel hale gelen asker eğlencesi de unutulmuyor. Bu kapsamda Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde askere gidecek olacak gençler için asker eğlencesi gerçekleştirildi. Mahallede yaşayan ve askere gidecek gençler adına düzenlenen eğlenceye katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de, gençlere moral verdi. Düzenlenen gecede kınalı kuzular için dualar edilirken, Başkan Zencirci daha sonra gençlerle birlikte zeybek oynadı. Dualar eşliğinde gençlerin vatan borçlarını sağ salim ödeyip gelmeleri temennisinde bulunulurken, Başkan Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gümüşköy'deydik. Muhtarımız Salih Eteş'in oğlu Efekan kardeşimizin asker eğlencesine tüm muhtarlarımızla beraber katılım sağladık. Muhtarlarımız ve asker gencimizle birlikte zeybek oynadık. Mahalle sakinlerimize ve muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, genç kardeşimize de şimdiden hayırlı teskereler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN