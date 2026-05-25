Germencik\'te protokol ve vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Germencik Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen programda Kaymakam Sultan Doğru, belediye başkan yardımcısı, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kaymakam Sultan Doğru, Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışmanın güçlenmesine vesile olduğunu belirterek tüm vatandaşların bayramını kutladı. Program, vatandaşlarla sohbet edilmesi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - AYDIN