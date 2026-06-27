Başkan Zencirci: "Daha temiz, daha sağlıklı bir Germencik için sahadayız" - Son Dakika
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Başkan Zencirci: "Daha temiz, daha sağlıklı bir Germencik için sahadayız"

Başkan Zencirci: "Daha temiz, daha sağlıklı bir Germencik için sahadayız"
27.06.2026 20:33  Güncelleme: 20:35
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Germencik Belediyesi, ilçe genelinde çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ederek daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Daha temiz, daha sağlıklı bir Germencik için sahadayız" dedi.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüren Germencik Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini tek tek yıkayarak dezenfekte ediyor. Özellikle yaz aylarında oluşabilecek kötü koku, bakteri ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında konteynerler hijyenik hale getiriliyor. Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çevre temizliği ve halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışıyla sahada olmaya devam ettiklerini belirterek, "Daha temiz, daha sağlıklı bir Germencik için mütemadiyen sahadayız. Çöp konteynerlerinde yürüttüğümüz temizlik ve dezenfekte uygulamalarıyla daha temiz ve hijyenik bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Zencirci: 'Daha temiz, daha sağlıklı bir Germencik için sahadayız' - Son Dakika

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