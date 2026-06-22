Germencik Belediyesi'nden engelli bireyler ve ailelerine moral gezisi - Son Dakika
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Germencik Belediyesi'nden engelli bireyler ve ailelerine moral gezisi

Germencik Belediyesi\'nden engelli bireyler ve ailelerine moral gezisi
22.06.2026 10:18  Güncelleme: 10:20
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Germencik Belediyesi GESA ekipleri, engelli bireyler ve ailelerine yönelik Muğla'nın doğal ve turistik noktalarını kapsayan bir gezi programı düzenledi. Başkan Zencirci, sosyal destek çalışmalarının süreceğini belirtti.

Germencik Belediyesi, sosyal destek ağı GESA ekipleri aracılığıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında engelli bireyler ve ailelerine yönelik gezi programı düzenledi.

GESA ekiplerinin gerçekleştirdiği hane ziyaretleri sırasında engelli vatandaşların ailelerinden gelen gezi talebi üzerine harekete geçen Germencik Belediyesi, özel bir organizasyonla aileleri Muğla'nın doğal ve turistik noktalarıyla buluşturdu. GESA personellerinin eşlik ettiği gezi kapsamında vatandaşlar Muğla, Ula, Akyaka ve Köyceğiz'i ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi. Program boyunca aileler hem farklı bölgeleri görme fırsatı buldu hem de günlük hayatın yoğunluğu içerisinde moral depoladı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli bireyler ve ailelerinin mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Zencirci, ailelerin yüzündeki tebessümün kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, hemşehrilerin her anında yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Öte yandan Başkan Zencirci Germencik Belediyesi'nin sosyal destek çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi'nden engelli bireyler ve ailelerine moral gezisi - Son Dakika

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