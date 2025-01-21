Germencik\'te Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışmaları Sürüyor

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ilçede yapımını sürdüren barınak ve rehabilitasyon merkezi çalışmalarını yerinde incelerken, minik dostlar için en iyi şartları sağlamak amacıyla çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ilçede yapımı süren hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zencirci bu projeyle sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini en iyi şekilde yapmayı hedeflediklerini belirterek, sokak canları için en iyi şartları sağlamak amacıyla çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurguladı. Zencirci, "Barınak ve rehabilitasyon merkezimiz tamamlandığında, burada sadece hayvanların bakım ve tedavisi yapılmayacak, aynı zamanda sokak hayvanlarının güvenli bir ortamda barınmaları sağlanacak ve sağlıklı bir şekilde sahiplendirilmeleri için gerekli süreçler başlatılacak" dedi.

Hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Zencirci, bu merkezle birlikte bölgedeki hayvan hakları bilincinin de artacağına inandığını kaydetti. - AYDIN