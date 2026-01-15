Germencik\'te karne gününe özel kar şenliği düzenleniyor

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin karne hediyesi olarak düzenlediği Kar Şenliği, 16 Ocak Cuma günü saat 14.00'te Germencik ve Ortaklar'da üç farklı meydanda eş zamanlı olarak çocuklarla buluşacak.

Germencik Belediyesi, ara dönem karne sevincini çocuklarla birlikte yaşamak amacıyla Kar Şenliği düzenliyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin çocuklara karne hediyesi olarak hazırladığı etkinlik, 16 Ocak Cuma günü saat 14.00'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Kar Şenliği, Germencik Cumhuriyet Meydanı, Ortaklar Cumhuriyet Meydanı ve Ortaklar Nevruz Meydanı'nda çocuklarla buluşacak. Gerçek karın getirileceği etkinlikte minikler doyasıya eğlenirken, patlamış mısır ikramı, şişme sosis balonlar, müzik ve birbirinden renkli sürprizler de çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Başkan Burak Zencirci, yaptığı davette çocukların karne mutluluğunu birlikte paylaşmak istediklerini belirterek, "Eğlenmek, gülmek ve bu güzel günün tadını çıkarmak çocuklarımızdan olsun. Karne gününde tüm çocuklarımızı Kar Şenliğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen Kar Şenliği'nde çocukların soğuk havaya karşı hazırlıklı gelmeleri için kar eldivenlerini unutmamaları da hatırlatıldı. - AYDIN