Germencik'te 'Nevruz' coşkusu yaşandı
Germencik'te 'Nevruz' coşkusu yaşandı

Germencik'te 'Nevruz' coşkusu yaşandı
24.03.2026 14:28
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde protokol üyeleri demir dövüp ateşten atlayarak geleneksel kutlamalara katılırken, Orman Haftası kapsamında fidan dikimi ve resim sergisi düzenlendi.

Germencik ilçesinde Nevruz Bayramı, düzenlenen programla coşku içinde kutlandı. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'nun katılımıyla Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından hazırlanan programda, Nevruz'un anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliklerde öğrenciler şiirler okurken, halk oyunları gösterileri sergilendi, öğretmen ve öğrenciler tarafından türküler seslendirildi. Program kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli yarışmalar düzenlenirken, geleneksel çocuk oyunları da oynandı. Kutlamalarda Kaymakam Sultan Doğru, Belediye Başkan Vekili ve Cumhuriyet Başsavcısı örste demir döverek Nevruz geleneğini yaşattı. Yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanmasıyla baharın gelişi coşkuyla karşılandı.

Öte yandan Orman Haftası dolayısıyla ilçe protokolünün katılımıyla ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi, vatandaşlara ve öğrencilere fidan dağıtıldı. Program kapsamında ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan Bahar Resim Sergisi açılarak protokol üyeleri tarafından gezildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

