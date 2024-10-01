Germencik\'te Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

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Germencik İlçe Tarım Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi ekipleri, Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilçedeki okulların kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Okul kantinlerinde hijyen standartlarının sağlanması ve sağlıklı gıda sunumunun teşvik edilmesi amacıyla Germencik Belediyesi ve Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde yetkililer gıda güvenliği, hijyen standartları ve gıda malzemelerinin tazeliğini titizlikle kontrol etti. Yetkililer sağlıklı beslenin önemine dikkat çekerek, kontrollerin devam edeceğini belirtti. Germencik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığını korumak için gıda güvenliği alanındaki çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerine yer verildi. - AYDIN