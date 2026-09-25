Germencik\'te semt pazarında zabıta etiket denetledi, vatandaşlar için tartı kurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye zabıta ekipleri, semt pazarında etiket denetimi gerçekleştirirken vatandaşların alışverişlerini güvenli şekilde yapabilmesi için tartı kurulumunu da yaptı.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, pazarda satışa sunulan ürünlerin etiketleri kontrol edildi. Vatandaşların alışveriş sırasında ürünlerin fiyatlarını açık şekilde görebilmesi ve fiyat konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan kontrollerde, pazar esnafının da kurallara uygunluğu denetlendi. Denetimler kapsamında vatandaşların satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmeleri amacıyla tartı da kuruldu. Böylece vatandaşların alışveriş sonrasında ürünlerini kontrol ederek tartım işlemlerini yeniden yapabilmesine imkan sağlandı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin semt pazarlarında hem esnafın hem de vatandaşların haklarını gözetmeye yönelik denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Zencirci, alışverişlerin güven ve şeffaflık içerisinde gerçekleşmesi için kontrollerin devam edeceğini ifade etti.