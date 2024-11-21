Germencik\'te Semt Pazarlarında Tartı Uygulaması Başlatıldı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, belediye ekipleri tarafından semt pazarlarında tartı uygulaması başlatıldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatı ile pazardaki alışverişlerde şeffaflık sağlamak ve vatandaşların haklarını güvence altına almak amacıyla tartı uygulaması hayata geçirildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından pazar yerlerine yerleştirilen terazilerle, vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin ağırlıklarını kontrol edebilecek.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Pazar yerlerimizde tartı uygulaması başlattık. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye vatandaşlarımızın alışverişlerinde kullanmaları için belediye terazilerimiz semt pazarlarımızda hizmetinizde olacak" dedi.

Germencik'teki semt pazarlarında tartı uygulamasının başlatılmasının ardından, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirterek teşekkürlerini ilettiler. - AYDIN