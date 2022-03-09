Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi - Son Dakika
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Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi

09.03.2022 07:53
Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi

Germencik Belediyesi'nin bir süredir yapımını sürdürdüğü Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Kültür Sanat ve Spor Merkezini tamamlayarak görkemli bir törenle açtı.

Germencik Belediyesi'nin bir süredir yapımını sürdürdüğü Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Kültür Sanat ve Spor Merkezini tamamlayarak görkemli bir törenle açtı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in birlikte açtığı merkezler yoğun ilgi gördü. İçerisinde spor merkezi, kurs ve etüt alanı vb. gibi hizmetler barındıran her yaştan vatandaşın ihtiyacına göre dizayn edilmiş Kültür, Sanat ve Spor Merkezi büyük beğeni topladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde planlandığı gibi yapımı tamamlanan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi de Germencikli kadınların hizmetine sunuldu. Uzman danışmanlar aracılığıyla hizmet verecek olan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Germencik'te bu alanda ilk olma özelliği taşıyor.

Güzel eserler yapıyoruz

Açılış konuşması yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Böylesine anlamlı bir günde kadın bir başkanla omuz omuza olmaktan çok mutluyum. Güzel eserler yapıyoruz, güzel hizmetler veriyoruz."Dedi.

Açılışın ardından değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş merkezler hakkında bilgi vererek, açılışa katılan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Öndeş;

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, İl Başkanımız Sayın Ali Çankır, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Özdemir, kıymetli partililerimiz, STK temsilcilerimiz ve çok kıymetli Germencik halkımızın katılımlarıyla Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Kültür, Sanat ve Spor Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. İçerisinde sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin icra edileceği, kursların verileceği kadını, erkeği, genci, yaşlısı toplumumuzun her ferdinin faydalanacağı merkezimizin tüm ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu'ndan, Germencik'e müjde

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açılış konuşmasında Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, ilçeye Otizm Merkezi yapılacağının da müjdesini verdi. Başkan Çerçioğlu "Değerli belediye başkanımıza böyle anlamlı bir günde Kadın Dayanışma Merkezini hayata geçirdiği için tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Öncelikle söylemek isterim ki çok değerli bir belediye başkanınız var ve çok da çalışkan. Kendisini kutluyorum." dedi. Sözlerine bir müjdem daha var diyerek devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik'e Otizm Merkezi yapılacağını söyleyerek kısa zamanda yapımını tamamlayıp hizmete açılacağını ifade etti. - AYDIN

Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi
Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi
Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi
Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi
Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi
Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi

YORUMLAR
500
Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı Başkan Öndeş, emekçi kadınları unutmadı Ani dönüş yapmak isteyince, malzeme yüklü kamyon devrildi Ani dönüş yapmak isteyince, malzeme yüklü kamyon devrildi

Özlem Çerçioğlu, Fuat Öndeş, Germencik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Germencik'te tek açılışla iki merkez hizmete girdi - Son Dakika


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