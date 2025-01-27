Germencik\'te Ulaşım Sorunu Yerinde İncelendi

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Bozköy ile Çamköy arasındaki bağlantı yolunda yaşanan sorunu yerinde inceleyerek, "En kısa sürede güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zenirci ilçede hız kesmeden devam ettirdiği çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Bozköy ile Çamköy arasındaki bağlantı yolunda yaşanan sorunu yerinde inceledi. Başkan Zencirci, Bozköy Muhtarı Abdurrahman Karazor ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte yaptığı incelemelerde yolun güvenli ve konforlu hale getirilmesi için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirtti. Zencirci, "Bozköy Muhtarımız Abdurrahman Karazor ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle birlikte Çamköy-Bozköy bağlantı yolunda meydana gelen sorunu yerinde inceledik. En kısa sürede güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için gerekli çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu. - AYDIN