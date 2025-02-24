Germencik\'te Yedieylüler İçin Asfaltlama Çalışmaları Başladı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Yedieylül Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarının başlatıldığını belirterek yol çalışmaları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yedieylül Mahallesi'nde başlatılan asfaltlama çalışması yerinde inceledi. Başkan Zencirci çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedieylül Mahallesi sakinlerinin daha konforlu ve güvenli yollarla ulaşım sağlayacağını belirtti. Yol yapım çalışmaları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Başkan Zencirci, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yedieylül Mahallemizin yollarında asfaltlama çalışmaları başladı. Bu önemli projede ilçemize ve halkımıza verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN