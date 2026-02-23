Üzümlü Mahallesi Kapalı Düğün Salonu yenileniyor

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yıllardır tadilat görmeyen kapalı düğün salonu yenilenirken, çalışmaların bayram sonrası tamamlanarak tesisin hizmete açılması planlanıyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 20 yılı aşkın süredir tadilat yüzü görmeyen salonu daha hijyenik, modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmaları başlattıklarını belirtti. Zencirci, yenilenecek salonun sadece Üzümlü sakinlerine değil, çevre mahallelere de dört mevsim hizmet vereceğini ifade etti. Mahallelerin ortak kullanım alanlarını ihmal etmeden eksikleri tek tek tespit ettiklerini vurgulayan Zencirci, "Üzümlü'ye yakışır, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kullanacağı bu tesisi bayramdan sonra hizmete sunacağız" dedi. - AYDIN