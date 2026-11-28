Sinop'un Gerze ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Gerze İlçe Müftülüğü tarafından Ensar Camii'nde gerçekleştirilen programda minik öğrenciler, cami ortamını yakından tanıma ve dini bilgileri uygulamalı olarak öğrenme imkânı elde etti.

Programda söz alan Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, 4-6 yaş döneminde verilen din eğitiminin önemine değindi ve çocukların küçük yaşlardan itibaren manevi değerlerle buluşmasının önemini vurguladı. Etkinlik kapsamında öğrencilere caminin bölümleri tanıtıldı, namazın nasıl kılınacağı da uygulamalı olarak gösterildi. Eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılan minik öğrenciler, camide keyifli vakit geçirdi.

Çocukların camileri yakından tanımaları, manevi değerleri öğrenmeleri ve cami sevgisi kazanmalarının hedeflendiği program, öğrencilere yapılan ikramların ardından sona erdi.