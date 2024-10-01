Gesi Mahallesi'ne Yeni Cami Geliyor - Son Dakika
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Gesi Mahallesi'ne Yeni Cami Geliyor

Gesi Mahallesi\'ne Yeni Cami Geliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayırsever işbirliği ile inşa edilen Yunus Emre Cami'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve caminin, Gesi Mahallesi'ndeki ihtiyaçlara cevap vereceğini açıkladı.

01.10.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçecek olan Yunus Emre Cami'nin yapım çalışmalarını incelemek için Gesi'deydi.

Yapımı hızla tamamlanan caminin, nüfus yoğunluğunun yeni yapılaşma ile arttığı Gesi Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Başkan Palancıoğlu, yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek şunları ifade etti; "Melikgazi Belediyesi olarak birçok bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede ilçemize okullar, sağlık ocakları, camiler, Kur'an Kursları, sosyal tesisler, kütüphaneler yapıyoruz. Gesi Mahallemizde, meydana ve mezarlığa çok yakın bir alanda camimizi hayata geçiriyoruz. Mezarlığa yakın olması nedeniyle defin işlemleri ve diğer işlemleri için camiye ihtiyaç vardı. Hayırseverimiz Poyraz Ailesi vasıtasıyla "Yunus Emre Cami"yi inşallah yakında hizmete açacağız. Hoca evi ve şadırvanın da yer alacağı camimiz 2025 yılına girmeden tamamlanacak ve peyzajını da güzel bir şekilde yapacağız inşallah. Gesi Meydanı'na ve mezarlığa çok yakın bir alanda ihtiyaç duyulan camiyi kazandırmış olacağız. Hayırsever ailemize ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gesi Mahallesi'ne Yeni Cami Geliyor - Son Dakika

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