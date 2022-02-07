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Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor - Son Dakika

Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor

07.02.2022 10:04
Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, '1 Ekmek 1 Çorba' projesi ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, '1 Ekmek 1 Çorba' projesi ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda 64 sabit noktanın yanı sıra gezici araçlarla da vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor. Ekipler, Mersin Adliyesi önünde gezici araçla bin 350 kişiye çorba ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında '1 Ekmek 1 Çorba' projesiyle daha fazla vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen proje kapsamında; 64 sabit noktada yapılan ikramların yanı sıra gezici araçlarla da sıcak çorba hizmeti sürüyor. Gezici araçların bir durağı da merkez Akdeniz ilçesi Mersin Adliyesi önü oldu. Sabah saatlerinde gezici araçla vatandaşlara çorba ve ekmek ikram edildi.

"12 noktamızı daha ekleyerek daha çok vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesinde gıda mühendisi olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, sabit noktalara gezici çorba araçlarını da eklediklerini belirterek, "1 Ekmek 1 Çorba projemize bu yıl da 64 sabit noktamız ile başladık. Bu sabit noktalarda 350 bin civarında çorba ikramında bulunduk. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak bir de gezici çorba araçlarımız hizmete başladı. Her cuma günü Adliye önünde çorba ikramımızı devam ettiriyoruz. Adliye önünde bir günde bin 350 adet çorba ikramında bulunduk. Önümüzdeki günlerde de '1 Ekmek 1 Çorba' projemize 12 noktamızı daha ekleyerek daha çok vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız çok güzel tepkiler veriyor. Sürekli daha fazla noktada çorba ikramında bulunmamıza yönelik talepler geliyor. Biz de vatandaşlarımızın bu taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Hizmet olarak insanı mutlu ediyor"

Adliye önünde verilen hizmetten ilk kez faydalandığını ifade eden İskender Gürakan, "Çok güzel bir hizmet. Canlara dokunuyor. Sabah sabah hakikaten iyi gidiyor. Sabah sıcak bir yiyecek, bir katık sunulması hakikaten güzel bir hizmet" diye konuştu.

Akdeniz ilçesinde oturan Saniye Arısoy, "Seyyar çalışıyorum. Bizim gibi çalışanlar için sabah böyle erkenden uyanır uyanmaz sıcak bir çorba gerçekten çok iyi oluyor. Çok memnunuz. Bu dördüncü alışım. Çok lezzetli. Benden bile güzel yapıyorlar" dedi. - MERSİN

Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor
Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor
Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor
Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gezici araçlarla dağıtılan çorba, vatandaşın içini ısıtıyor - Son Dakika


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