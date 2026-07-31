Gıda Denetiminde Yeni İfşa Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere ilişkin yeni ifşa listesini yayımladı. Listede çok sayıda ilde faaliyet gösteren işletmelerde tek tırnaklı eti, yasaklı gıda boyası, bitkisel yağ, jelatin ve çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünlerine yönelik denetimleri sürüyor. Bakanlığın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Adana, Mersin ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren işletmelerde ciddi uygunsuzluklar belirlendi. Denetimlerde Adana'nın Yüreğir ilçesinde dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı ve parça kırmızı ette, ayrıca kırmızı ette tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, Mersin'de çeşitli tantuni, beyran ve kavurma ürünlerinde de at ve eşek eti bulundu. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ise faaliyet gösteren bir firmaya ait sumakta yasaklı gıda boyası tespit edilirken, Konya'nın Ereğli ilçesinde üretilen tam yağlı eritme peynirinde natamisin maddesine rastlandı. Adana'da satılan bir takviye edici gıdada ise ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı.

Listede birçok firma var

Bakanlık, taklit ve tağşiş listesindeki firmaları ve bulunduğu şehirleri şu şekilde sıraladı: "Adana/ Yüreğir: Nurs Lokman Hekim (ADAVİTAL) - takviye edici gıdada ilaç etken maddesi, Adana/ Yüreğir: Nurettin Sayğılı - dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı ve parça kırmızı ette tek tırnaklı eti (at/eşek eti), Adana/ Yüreğir: Mehmet Çiftçi - kırmızı ette tek tırnaklı eti, Ankara/ Yenimahalle: Samocak Gıda (GİMSAŞ) - sumakta yasaklı gıda boyası, Konya/ Ereğli: Kafaoğlu Süt ve Gıda Mamülleri (OKTA) - tam yağlı eritme peynirinde natamisin, Mersin/ Akdeniz: Minik Tantuni-Döner Salonu - et tantunide tek tırnaklı eti, Mersin/ Toroslar: Tanem Yemekçilik - dana kavurmada tek tırnaklı eti, Mersin/ Erdemli: Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet - et tantuni ve etli beyranda tek tırnaklı eti, Mersin/ Toroslar: Enes Tantuni ve Döner - et tantunide tek tırnaklı eti, Bursa/ Mustafakemalpaşa: Sarıyer Börekçisi - kıymalı börek harcında kanatlı eti, Bursa/ Gürsu: Ataçınar İnkaya Süt - yoğurtta jelatin, Aydın/ Efeler: Aybey Süt Ürünleri - kaşar peynirlerinde bitkisel yağ, eritme tuzu ve düşük yağ oranı, Elazığ/ Merkez: Koç Süt - tereyağında bitkisel yağ, Gaziantep/ Oğuzeli: Fatih Bey - beyaz peynirde bitkisel yağ, Kars/ Merkez: Metinbey Süt Ürünleri - tereyağında bitkisel yağ, Kayseri/ Melikgazi: Erciyes Süt Ürünleri - eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta, Manisa/ Turgutlu: Halil Çevik - tatlı biber salçasında gıda boyası, Adana/ Yüreğir: Özderinalp Kasabı, Hira Et ve MAB Et Ürünleri - dana sucuklarda kanatlı eti, Ankara/ Yenimahalle: YNS Et Mamülleri ve Mega Çınar Grup - piliç köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti, Bursa/ Osmangazi: Ulu Hünkar Köşkü - iskender dönerde kanatlı eti, Elazığ/ Merkez: Eroğlu Yemek Fabrikası - kadınbudu köfte harcında kanatlı eti ve taşlık, Erzurum/ Yakutiye: İstanbulkapı Çorbacısı - kıymalı pide harcında kanatlı eti ve taşlık, Ardahan/ Merkez: Bingöl Lokantası - Çiğ Adana kebap harcında deri dokusu ve kanatlı eti, Aydın/ Söke: VLKN Tarım Gıda - zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı, Adana/ Seyhan: Bal Çiftliği Gurme - zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı, Adana/ Yüreğir: PEG Gıda (ALİN) - zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı, Ankara/ Mamak: Enfa Gıda (Zaraköy) - süzme çiçek balında taklit/tağşiş" tespit edildi.

Yağ ve protein oranı düşük çıkan ürünler de tespit edildi

Ayrıca bakanlık, yağ ve protein oranı düşük çıkan ürünleri ve firma isimlerini de ortaya çıkardı. Bu kapsamda; Adana: Kırsüt (Sema Süt), Amasya: Zeki Kuloğlu Süt, Aydın: Aybey Süt Ürünleri, Diyarbakır: Hewler Süt, Elazığ: Tamkar, AK-PA Şavak, Misaş, Sürsürü Köy Ürünleri, Gaziantep: Cengiz Temel Süt, Mersin: Güçler Süt, Pakpey, Kars: Göydağ, Erdemir Süt, Konya: Royal, Fazıl Özkan, Beyde, Kayseri: Hunat, Kütahya: Doğuş, Ordu: Çatalpınar, Sakarya: Turkuaz Süt Ürünleri, Samsun: Samtat ürünleri ve firmaları da ortaya çıkarıldı.