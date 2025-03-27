Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı - Son Dakika
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Yerel

Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Bozüyük'te gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı; tüketici güvenliği ön planda.

27.03.2025 10:56
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan sektörel eş zamanlı denetimler kapsamında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri de ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Hafta boyunca sürdürülecek olan denetimlerde tüketimi artması beklenen tatlı, şekerleme, pastacılık ve unlu mamul gibi ürünler başta olmak üzere gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırılacağı öğrenildi.

Bayramda vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak için yetkililer tarafından yapılan denetimlerde, gıdaların ve hammaddelerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları ile etiket bilgileri titizlikle incelendi.

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu hatırlatan yetkililer, bakanlığın ürün ve riskler bazında hazırlanan denetim programları çerçevesinde denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların da şikayetlerini ALO 174 Gıda ihbar hattına bildirmelerinin önemini vurguladılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gıda Denetimleri Yoğunlaştırıldı - Son Dakika

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