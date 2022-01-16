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Gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnun - Son Dakika

Gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnun

16.01.2022 14:32
Gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnun

Yeşilyurt Belediyesi tarafından üniversitede okuyan öğrencilere uygulanan gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından üniversitede okuyan öğrencilere uygulanan gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnuniyetlerini dile getirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Özalper Mahallesi Muhtarı Ramazan Korkmaz ile birlikte Özalper Mahallesi Alsancak Caddesi'nde ikamet eden ve Yeşilyurt Belediyesi'nin gıda destek projesinden faydalanan üniversiteli öğrencileri ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren üniversiteli öğrenciler, gıda destek paketleriyle eğitim hayatlarına katkı sağlayan Yeşilyurt Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini sundular.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, belediyenin bu uygulamasından dolayı teşekkür ederek, "Yeşilyurt Belediyemizden Allah razı olsun, örnek bir proje başlattı, bizde bu vesileyle öğrenci kardeşlerimizin evine misafir olduk. Öğrencilerimize bu yardımların devam edecek olması takdir edilecek bir durumdur, Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de AK Gençlik Ailesi olarak da kardeşlerimizin her zaman yanındayız " diye konuştu.

Özalper Mahallesi Muhtarı Ramazan Korkmaz da sosyal belediyecilik hizmetlerine gösterdiği hassasiyetten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunarken, kirada oturan üniversiteli öğrencilere yönelik başlatılan projenin örnek bir hizmet olduğunu söyledi.

Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan üniversiteli öğrencilerin her zaman yanında yer aldıklarını söyledi. Yeşilyurt'ta kirada oturan üniversiteli öğrencilere kış boyunca gıda yardımında bulunacaklarını ifade eden Başkan Çınar, "Yaklaşık bir ay önce başlatmış olduğumuz ilçemizde kirada oturan üniversiteli öğrencilerimize yönelik gıda destek projemiz çok büyük ilgi gördü. Üniversite eğitimini sürdüren değerli kardeşlerimizin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan derslerine adapte olmaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze gerekli evraklarını teslim eden öğrencilerimize, içerisinde 18 çeşit temel gıda maddesinin yer aldığı paketlerimizi yeni yılın ilk günlerinden itibaren teslim etmeye başladık. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsınlar, okusunlar ve ailelerinin yanına mutlu ve huzurlu dönsünler, bizler bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Bugün de Sayın Vekilimiz ve diğer arkadaşlarımızla birlikte Özalper Mahallemizde ikamet eden üniversiteli öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek onlarla çok güzel sohbetler yaptık, taleplerini ve isteklerini dinledik. Bu vesileyle eğitim hayatını sürdüren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi'nin başlattığı projenin anlamlı, özel ve kıymetli olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Eğitim hayatını huzur kenti Malatya'mızda, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'ta sürdüren tüm öğrencilerimize en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Milletvekili olarak bizler, yerel yönetimlerimiz, kamu ve kurumlarımız il dışından buraya okumak için gelen kardeşlerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemle birlikte yerel yönetimlerimizde gençlerimize yönelik çok güzel projeler uyguluyorlar. Yeşilyurt Belediyemizde sosyal belediyecilik alanında verimli, güzel ve örnek projeleri vatandaşlarımızla buluşturuyor. Yeşilyurt'ta kültürel, sanatsal ve eğitim alanında güzel projelerin altına imza atan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatıyla ilçede kirada oturan üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz, belediyemizin ilgili birimine başvuruları yapmaları halinde eğitim süresi boyunca gıda destek paketlerini alabilecekler. Öğrencilerimizin gıda ihtiyaçlarının karşılanması noktasında örnek bir projeyi başlatan Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Üniversite hayatını yaşamış birisi olarak gençlerimize verilen bu önem çok kıymetli, anlamlı ve özeldir. Hafızalardan asla silinmeyecek ve unutulmayacak bir projedir. Öğrencilerimiz buradan gittikleri zaman Yeşilyurt Belediyemizin bu desteğini hiç unutmayacaklar, hep akıllarında kalacak ve çevreleriyle paylaşacaklardır. Bu tür destekler gönül köprülerinin güçlenmesine sebep olmaktadır. Tüm öğrencilerimize başarılı, mutlu ve güzel bir eğitim hayatı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnun

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Üniversite, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gıda destek projesinden faydalanan üniversite öğrencileri memnun - Son Dakika


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