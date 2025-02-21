Gıda Kontrol Laboratuvarı Analistleri Afyon\'da Buluştu

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Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde Histolojik Muayene Analizi yapan analistlerle Afyonkarahisar'da bir araya geldi.

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan ve Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis yer aldı. Bakanlık heyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde Histolojik Muayene Analizi yapan analistlerle Afyonkarahisar'da bir araya geldi. Programın ilk bölümünde et ürünleri sektörü ile ilgili işletme ziyaretleri yapılarak üretim süreçleri hakkında bilgi edinildi. İkinci bölümde ise Genel Müdürlük heyeti ve konu uzmanları ile işlenmiş et ürünlerinde hayata geçirilecek yeni mevzuat çalışmaları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR