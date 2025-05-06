Giresun Belediye Meclisi'nden 153 Milyon Lira Kredi Yetkisi - Son Dakika
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Giresun Belediye Meclisi'nden 153 Milyon Lira Kredi Yetkisi

Giresun Belediye Meclisi, altyapı çalışmaları için İller Bankası'ndan 153 milyon lira kredi kullanımına onay verdi. Başkan Fuat Köse, asfaltlama ve asbestli su borularının değişimi gibi projelerin önemini vurguladı.

06.05.2025 16:50  Güncelleme: 17:52
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Meclisi, İller Bankası'ndan toplam 153 milyon lira kredi kullanımı için Belediye Başkanı Fuat Köse'ye yetki verdi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse başkanlığında gerçekleşen belediye meclisi mayıs ayı toplantısında 26 madde görüşüldü ve İller Bankası'ndan asfaltlama ve asbestli boruların değişimi gibi altyapı çalışmaları için 153 milyon lira kredi kullanımı için yetki alındı.

Meclis gündeminde yer alan 3 ayrı madde ile "Sıcak Karışım Asfalt Yol Kaplaması Yapım İşi" için 100 milyon lira, "İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı Asbest Boruların HDPE Borularla Değişimi Yapım İşi" için 23 milyon lira, "Giresun (Merkez) Mücavir Alan İçerisinde Bakım, Onarım ve Tadilat Yapımında Kullanılmak Üzere Konkasör Tesisi (Sabit Kırma ve Eleme) Mal Alımı İşi" için 30 milyon lira olmak üzere İller Bankası'ndan toplam 153 milyon lira kredi kullanılması için Belediye Başkanı Köse'ye yetki verilmesi Belediye Meclis onayına sunuldu.

AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oyu verdiği maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Köse, ret oylarını değerlendirirken, yollarda asfaltlama çalışmasına ihtiyaç duyulduğunun herkes tarafından bilindiğini, ayrıca eskiyen ve sağlığa zararlı asbestli temiz su borularının değişiminin zorunlu olduğunu ifade ederek, bu konuda bekledikleri desteği görememekten hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Köse, kredi taleplerinin bakanlık tarafından onaylanıp onaylanmayacağına yönelik kaygısını da dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun Belediye Meclisi'nden 153 Milyon Lira Kredi Yetkisi - Son Dakika

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