Giresun Belediyesi'nden Taşbaşı Parkı İçin Hukuki Mücadele

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Taşbaşı Parkı'nın yeniden belediyeye devri için dava açmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, Taşbaşı Parkı için 17 Mart Pazartesi günü saat 12.30'da parktan Giresun Adliyesi'ne kadar yürüyecek. Herkesi yürüyüşe davet eden Belediye Başkanı Fuat Köse, "Taşbaşı Parkı'nı hak ettiği şekilde halkımıza geri kazandırmak için gerekli her türlü hukuki ve idari yolu kullanacağız" dedi.

Başkan Köse, Taşbaşı Parkı'nın yeniden belediyeye devri için tapu iptal ve tescil davası açma dilekçesini, 17 Mart Pazartesi günü Giresun Adliyesi'ne vereceklerini açıkladı. Belediyenin organizasyonuyla, pazartesi günü STK'lar ve vatandaşlar saat 12.30'da Taşbaşı Parkı'nda toplanarak buradan yürüyüş başlatacak ve yürüyüş, Giresun Adliyesi'nde sona erecek. Köse ise burada parkın tekrar belediyeye geçmesi için tapu iptal ve tescil davası dilekçesini ilgili merciye sunacak.

Köse, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sesimizi daha güçlü duyurmak için Taşbaşı Parkı'ndan başlayıp adliyeye kadar sürecek olan bu anlam dolu yürüyüşümüze tüm Giresun halkımız davetlidir. Giresun Belediyesi olarak, elimizden haksız ve hukuksuz şekilde alınan bu parkın tapusunun geri alınması ve yeniden Belediyemize devri için tapu iptal ve tescil davası açma dilekçemizi adliyeye sunacağız. Taşbaşı Parkı, sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda halkımızın sosyal yaşamını şekillendiren, dinlendiği ve huzur bulduğu bir mekandır. Bu değerli alanın, Giresun halkının yararına kullanılması adına her türlü hukuki mücadelenin takipçisi olacağız. Bizler, her zaman halkımızın menfaatini gözeterek, şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu park, Giresun'un tarihi ve kültürel mirasının bir parçasıdır ve bizler de bu mirası korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hep birlikte, Giresun'umuzun daha güzel bir geleceğe doğru ilerlemesi için çalışacağız. Taşbaşı Parkı'nı hak ettiği şekilde halkımıza geri kazandırmak için gerekli her türlü hukuki ve idari yolu kullanacağız."