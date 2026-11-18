Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'da meslek odaları, esnaf kooperatifleri, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunları ve tamamlanmayan yatırımları için ortak açıklama yaptı. "Giresun'un sabrı taştı" başlıklı açıklamada, milletvekilleriyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtilerek Cumhurbaşkanı'na doğrudan çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "Artık fotoğraf değil, proje; söz değil, kalıcı hizmet; vaat değil, sonuç istiyoruz" denildi.

Aralarında Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Giresun Ziraat Odası ve Mimarlar Odası'nın da bulunduğu kuruluşlar 74 imzalı ortak açıklama yayımladı. "Giresun'un sabrı taştı" başlıklı açıklamada, ulaşım, sağlık, tarım ve kamu yatırımlarındaki gecikmeler eleştirilerek kentin taleplerinin karşılanması istendi.

Komşu illerde yatırımlar sürerken Giresun'un önemli projelerinin bekletildiği savunulan açıklamada, "Burada sorgulanması gereken hükümetimiz değil, ilimizin siyasi sorumlularıdır" denildi. Açıklamada,

Ortak açıklamada, kentin sorunlarının ilgili bakanlıklara iletilmesi amacıyla milletvekilleriyle çeşitli görüşmeler yapıldığı ve yazılı talepler sunulduğu belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da randevu alınması için girişimlerde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, ancak bu girişimlerden beklenen karşılığın alınamadığı bildirildi.

Milletvekilleriyle yürütülen girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten kuruluşlar ve muhtarlar, taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanı'na iletti. Cumhurbaşkanı'na yapılan çağrıda, "Giresun'un geleceğini kişisel hesaplara ve siyasi küskünlüklere kurban etmeyi amaçlayanlara fırsat vermeyiniz. Ülkeye ve bölgeye yapılan hizmetlerinizi ilgiyle izliyor ve sizden desteklerinizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY ÇEVRE YOLU VE DALÇIK İÇİN 2027 PROGRAMI TALEBİ

Ortak açıklamanın ulaşım başlığında, Güney Çevre Yolu'nun yaklaşık 25 yıldır kentin gündeminde bulunduğu belirtilirken, şehir geçişi projesinin takvimine ilişkin belirsizliğin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, bu projelerin 2027 yılı yatırım programına alınması ve uygulama takviminin netleştirilmesi istendi.

Şebinkarahisar, Dereli ve Duroğlu güzergahındaki yol çalışmalarında da beklentilerin karşılanmadığı belirtilen açıklamada, bu yolların bölgenin ekonomik, sosyal ve ticari geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Tirebolu-Gümüşhane ve Giresun-Şebinkarahisar-Sivas bağlantılarındaki yatırım beklentileri dile getirilirken, Giresun-Şebinkarahisar-Sivas yolunun duble yol programına alınması talep edildi.

FINDIK ÜRETİCİSİ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Fındık fiyatlarının 165 lira seviyelerine kadar gerilediği belirtilen açıklamada, artan üretim maliyetleri karşısında üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı ve borçlarını ödemekte zorlandığı ifade edildi. Milletvekillerinden, üreticinin maliyetlerini karşılayacak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak politikalar için öncülük etmeleri istendi.

250 YATAKLI EK HASTANE İÇİN GİRİŞİM BEKLENTİSİ

Sağlık yatırımları kapsamında, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin öncülüğünde, belediyenin Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettiği belirtilen 15 bin metrekarelik alanda planlanan 250 yataklı ek hastane projesi gündeme getirildi. Sağlık hizmetlerindeki yoğunluğa işaret edilen açıklamada, yatırımın hayata geçirilmesi için milletvekillerinin Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması talep edildi.

İSTİKLAL MADALYASI İÇİN 368 BİN 417 İMZA

Giresun'un Milli Mücadele dönemindeki fedakarlıklarının ve tarihi kimliğinin tescili amacıyla yürütülen İstiklal Madalyası kampanyasında 368 bin 417 imza toplandığı hatırlatılan açıklamada, bu desteğe rağmen milletvekillerinin konuyu yeterince sahiplenmediği eleştirisi yöneltildi.

İmzacılar, kamu kurumlarıyla iş birliğine ve Giresun'un taleplerini Ankara'da birlikte takip etmeye hazır olduklarını belirterek milletvekillerini ortak bir heyete öncülük etmeye çağırdı. Açıklamada, "Bizim kimseyle şahsi bir meselemiz yoktur. Bizim meselemiz Giresun'dur" denildi.

Kentin projelerinin ertelenmesinin ve taleplerinin karşılıksız bırakılmasının kabul edilmediğine yer verilen açıklamada, "Artık fotoğraf değil, proje; söz değil, kalıcı hizmet; vaat değil, sonuç istiyoruz" ifadesi kullanıldı.