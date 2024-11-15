Giresun\'da Belediye Başkanı Köse ve CHP Milletvekili Torun\'dan Esnaf Ziyareti

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Batlama Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Köse, "Bugün burada gördüğümüz sıkıntıları en kısa sürede gidermek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Başkan Köse ve CHP'li Torun, Batlama Küçük Sanayi Sitesi ziyaretlerinde esnafın sorunlarını yerinde dinledi. Köse ve Torun, çözüm önerilerini paylaşarak, esnafın yanında olduklarını söyledi. Esnafın iş yapma koşullarını yerinde gözlemleyen Köse ve Torun, sanayi esnafının karşılaştığı zorlukları çözmek için iş birliği yapacaklarını vurguladı.

Ziyarette konuşan Köse, "Esnafımız, şehrimizin ekonomi omurgasıdır. Onların sorunlarını yakından takip ediyor, çözüm üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün burada gördüğümüz sıkıntıları en kısa sürede gidermek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ben de sizin gibi bir sanayi sitesi esnafıyım. Çalışma koşullarınızı ve sıkıntılarınızı en iyi bilenlerdenim. Alnınızın teriyle ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Her zaman destekçinizim ve yanınızdayım" ifadelerini kullandı.