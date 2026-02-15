Görele'de CHP'li İki Belediye Meclis Üyesi Partiden İstifa Etti, Biri Bağımsız Olarak Başkan Vekilliğine Aday Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
Görele'de CHP'li İki Belediye Meclis Üyesi Partiden İstifa Etti, Biri Bağımsız Olarak Başkan Vekilliğine Aday Olduğunu Açıkladı

15.02.2026 20:40  Güncelleme: 10:06
Giresun'un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanmasının ardından iki CHP'li meclis üyesi partilerinden istifa etti. İstifa eden Fırat İmat, bağımsız başkan vekilliğine aday olduğunu açıkladı. Belediye meclisinde yarın vekil seçimi yapılacak.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN)Giresun'da, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasının ardından, CHP'li iki Belediye Meclis Üyesi partiden istifa etti. İstifa eden Meclis Üyesi Fırat İmat, bağımsız olarak başkan vekilliğine aday olduğunu duyurdu. Başkan vekilliği seçimi yarın yapılacak.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Görele Belediye Meclisi'nde CHP'li Meclis üyeleri Fırat İmat ve Hüseyin Gürel, yaptıkları yazılı açıklamalarla CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını duyurdu.

İstifa eden iki Meclis Üyesi tarafından yapılan açıklamalarda, Görele kamuoyuna yansıyan ve adli makamlarca soruşturma konusu olan iddiaların toplum vicdanında ciddi bir rahatsızlık oluşturduğu ifade edildi. Açıklamalarda, bu süreçte CHP'nin adının gündeme gelmesinin hassasiyet yarattığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararına rağmen parti tarafından kamu vicdanını rahatlatacak açık ve net bir siyasi duruş sergilenmemesinin eksiklik olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın ya da süreci zamana bırakmanın doğru olmadığı vurgulanan açıklamalarda, Görele halkının onuru, aile yapısı ve gençlerin güvenliğinin her türlü siyasi bağlılığın üzerinde olduğu ifade edildi. Siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemekle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kamu vicdanını gözetmeyi de gerektirdiği belirtildi.

Bu gerekçelerle CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini duyuran  Fırat İmat ve Hüseyin Gürel, sürecin hukuk çerçevesinde sonuçlanmasını temenni ettiklerini ve Görele halkının haysiyetini ve güvenini koruma kararlılıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

Fırat İmat, istifasının ardından bağımsız Belediye Meclis Üyesi olarak görevine devam edeceğini ve Belediye Başkan Vekilliği için aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Öte yandan, Görele Belediyesi'nde belediye başkan vekilliği seçimi yarın yapılacak belediye meclisi toplantısında gerçekleştirilecek. Mecliste daha önce CHP'nin 7, AK Parti'nin 4 sandalyesi bulunurken, iki istifanın ardından dağılım 5 CHP, 4 AK Parti ve 2 bağımsız üye olarak şekillendi.

Kaynak: ANKA

