Giresun'da Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Giresun'da Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası Açıldı

Giresun\'da Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası Açıldı

Giresun Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla Kent Lokantası'nı açtı. Açılışta Belediye Başkanı Fuat Köse, lokantanın sosyal dayanışma sembolü olacağını vurguladı.

27.10.2024 17:24  Güncelleme: 17:29
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Giresun Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik Kent Lokantasını hizmete açtı.

Belediye Ek Hizmet Binası'nın zemin katında hizmet verecek olan Kent Lokantası'nın açılışı TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in yanı sıra komşu il ve ilçelerdeki CHP'li belediye başkanları ile vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek yiyebilmesi amacıyla açılan lokantadaki yemeklerin fiyatı 75 TL olarak belirlendi. Hafta içi her gün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında açık olacak lokantanın ilk gün menüsünde pancar çorbası, et sote, pilav, kadayıf, ayran ve su yer aldı.

Açılışta konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Kent Lokantası projesinin Giresun'da hayata geçirilmesinin mutluluğunu dile getirdi.

Kent Lokantası'nın sadece bir yemek mekanı değil, sosyal dayanışmanın bir sembolü olacağını da kaydeden Başkan Köse, hiçbir siyasi ayrım yapmadan Giresun'a hizmet için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan lokantada Belediye Başkanı Köse tezgaha geçerek aşçı önlüğünü giyip, açılışa katılanlara yemek servisinde bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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