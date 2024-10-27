Giresun\'da Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası Açıldı

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Giresun Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik Kent Lokantasını hizmete açtı.

Belediye Ek Hizmet Binası'nın zemin katında hizmet verecek olan Kent Lokantası'nın açılışı TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in yanı sıra komşu il ve ilçelerdeki CHP'li belediye başkanları ile vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek yiyebilmesi amacıyla açılan lokantadaki yemeklerin fiyatı 75 TL olarak belirlendi. Hafta içi her gün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında açık olacak lokantanın ilk gün menüsünde pancar çorbası, et sote, pilav, kadayıf, ayran ve su yer aldı.

Açılışta konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Kent Lokantası projesinin Giresun'da hayata geçirilmesinin mutluluğunu dile getirdi.

Kent Lokantası'nın sadece bir yemek mekanı değil, sosyal dayanışmanın bir sembolü olacağını da kaydeden Başkan Köse, hiçbir siyasi ayrım yapmadan Giresun'a hizmet için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan lokantada Belediye Başkanı Köse tezgaha geçerek aşçı önlüğünü giyip, açılışa katılanlara yemek servisinde bulundu. - GİRESUN