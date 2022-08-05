Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı - Son Dakika
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Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı

05.08.2022 15:51
Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı

Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı Giresun'un Kemaliye köyünde aç kalan domuzlar mısır tarlalarına dadandı.

Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı

GİRESUN - Giresun'un Kemaliye köyünde aç kalan domuzlar mısır tarlalarına dadandı. Domuzların mısır tarlalarına girmesi vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Giresun merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kemaliye köyünde aç kaldığı tahmin edilen domuzlar ekili mısır tarlalarına girdi. Mısır tarlasında beslenen domuzu misafir geldiği evin balkonundan gören Mustafa İnce gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuyla o anları kaydettiğini belirten İnce, yaban domuzlarının çiftçilerin hem fındığına hem de ekili alanlarına zarar verdiğini söyledi.

Domuzu kaydettiği anları anlatan İnce, "Misafirliğe geldiğim bu köyde sabaha karşı tarladan gelen ses üzerine balkondan bakınca yaban domuzuyla karşılaştık. Bunun üzerine hemen cep telefonuyla çekmeye başladım. Köylerde yaban domuzları tarlaları, bahçeleri talan etmekte ve çiftçilere zarar vermektedir" dedi.

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Kaynak: İHA

Giresun, Mısır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı - Son Dakika

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