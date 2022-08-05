Domuzu kaydettiği anları anlatan İnce, "Misafirliğe geldiğim bu köyde sabaha karşı tarladan gelen ses üzerine balkondan bakınca yaban domuzuyla karşılaştık. Bunun üzerine hemen cep telefonuyla çekmeye başladım. Köylerde yaban domuzları tarlaları, bahçeleri talan etmekte ve çiftçilere zarar vermektedir" dedi.

Giresun merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kemaliye köyünde aç kaldığı tahmin edilen domuzlar ekili mısır tarlalarına girdi. Mısır tarlasında beslenen domuzu misafir geldiği evin balkonundan gören Mustafa İnce gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuyla o anları kaydettiğini belirten İnce, yaban domuzlarının çiftçilerin hem fındığına hem de ekili alanlarına zarar verdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Giresun, Mısır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı - Son Dakika

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