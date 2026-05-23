Giresun'da Feci Kaza: 5 Ölü, 6 Yaralı

23.05.2026 09:53
Giresun'da tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

(GİRESUN) – Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Liman mevkisinde tır ile iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 K 4065 plakalı tır, 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar oluştu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
