Giresun'da Gerçekçi Afet Tatbikatı - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da Gerçekçi Afet Tatbikatı

Giresun'da hastanede düzenlenen tatbikatta deprem sonrası yangın senaryosu başarıyla uygulandı.

16.05.2025 16:24
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Giresun'da hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

GİRESUN - Giresun'da gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği depremde zarar gören hastanede yangın çıktı, hastalar camlardan tahliye edildi.

Giresun Ali Menekşe Göğüs Hastanesi'nde Hastane Afet Planı kapsamında geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği bir deprem meydana geldi, ardından hastanenin eksi birinci katındaki mutfak bölümünde yangın çıktı. Tatbikatta UMKE, AKUT, itfaiye ekipleri ve hastane personeli aktif rol aldı.

Senaryoya göre, depremin hemen ardından mutfakta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Aynı anda UMKE ve AKUT ekipleri hastane içinde kalan hastaların tahliyesini gerçekleştirdi. Dışarı çıkarılan hastalara ilk müdahale yapıldıktan sonra toplanma alanlarına nakledildi.

"Hedefimiz, afetlere karşı hazırlıklı olmak"

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Ali Menekşe Göğüs Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Cindemir, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek "AKUT, UMKE, itfaiye ve hastane personelimizle birlikte, Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda her yıl Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında bu tatbikatları düzenliyoruz. Bu çalışmalarla hem personelimizin bilgi ve beceri düzeyini artırmayı hem de olası afetlerde can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tatbikat senaryomuzda hastanemiz depremde hasar görüyor ve mutfakta yangın çıkıyor. Yangına ilk müdahale ediliyor, ardından görevli ekiplerimiz organize bir şekilde hastaları güvenli alanlara tahliye ediyor. 112 ambulanslar, itfaiye, AKUT ve UMKE'nin desteğiyle tatbikat başarıyla tamamlandı" dedi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Tatbikatta görev alan AKUT Giresun Ekibi Eğitim Sorumlusu Duygu Topal ise etkinliğin hem teorik hem pratik açıdan önemli kazanımlar sağladığını vurgulayarak, "Tatbikatlar, personelin kriz anlarında doğru ve hızlı müdahale edebilmesi açısından kritik önemde. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu tatbikatlarla hem sağlık çalışanlarımızın hem de kurtarma ekiplerinin koordinasyonu güçleniyor. Deprem gibi afetler kaçınılmaz olabilir ancak hazırlıklı olmak elimizde. Bu tür eğitimlerle halkın ve kurumların farkındalık düzeyini artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Gerçekçi Afet Tatbikatı - Son Dakika

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