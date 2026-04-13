Giresun'da Maden Ruhsatına Tepkiler Büyüyor
Giresun'da Maden Ruhsatına Tepkiler Büyüyor

13.04.2026 15:56
CHP'li Enginyurt, Giresun'un Batlama Vadisi'ndeki maden ruhsatı için Bakan'a sorular yöneltti.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Giresun'un Batlama Vadisi'nde yaklaşık 14 köyü kapsayan alana yönelik maden arama ruhsatı verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, "Maden arama ruhsatı hangi tarihte, hangi kapsamda ve hangi yöntemle ihale edilmiştir?" sorusunu yöneltti.

Enginyurt, Giresun'un Batlama Vadisi'nde yaklaşık 14 köyü kapsayan alana yönelik maden arama ruhsatı verilmesine ilişkin Bakan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Enginyurt, önergesinde Batlama Vadisi'nin yoğun orman varlığına, içme suyu kaynaklarına ve Türkiye'nin önemli tarımsal üretim kalemlerinden biri olan fındık üretim alanlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, maden arama faaliyetlerinin çevresel ve ekonomik etkilerinin ciddi tartışmalara neden olduğunu ifade etti. Giresun genelinde son yıllarda maden ruhsat sahalarının hızla genişlediğine dikkati çeken Enginyurt, bunun doğal alanların bütünlüğü ve sürdürülebilir tarım açısından kaygı yarattığını vurguladı.

Enginyurt'un Bakan Bayraktar'a yönelttiği sorular şöyle:

"Giresun ili Batlama Vadisi'nde 14 köyü kapsayan alana ilişkin maden arama ruhsatı hangi tarihte, hangi kapsamda ve hangi yöntemle ihale edilmiştir? Söz konusu maden arama faaliyetleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır? Bölgedeki su havzaları, tarım alanları ve orman ekosistemi üzerindeki olası etkiler hakkında bakanlığınızca hazırlanmış bilimsel raporlar bulunmakta mıdır? Batlama Vadisi ve çevresinin fındık üretimi açısından taşıdığı stratejik önem dikkate alındığında, maden faaliyetlerinin tarımsal üretime ve üretici gelirlerine etkisine ilişkin etki analizi yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir? Giresun ili genelinde son 10 yıl içinde verilen maden arama ve işletme ruhsatlarının toplam yüzölçümü nedir? Bu ruhsatların ilin toplam yüzölçümüne oranı kaçtır ve bu artışın bölgesel planlama, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır?"

Giresun'daki madencilik faaiyetleri 18 Nisan'da protesto edilecek

Batlama Vadisi'ni kapsayan ruhsat sahasına ilişkin ihale sürecinin kamuoyuna yansımasının ardından, Giresun genelinde madencilik faaliyetlerine yönelik tepkiler büyümüştü. Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü ile Görele'nin Karlıbel Köyü'nde başlatılan maden arama sondaj çalışmaları, bölge halkının tepkisiyle karşılanmıştı. Özellikle Sekü Köyü'nde günler süren direnişin ardından, sondaj makinası ancak yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde maden sahasına girebilmişti.

Öte yandan bölgedeki yurttaşlar tepkilerini kitlesel bir eylemle ortaya koymaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, 18 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de Tirebolu'da, Giresun genelinde yoğunlaşan madencilik faaliyetlerine karşı "Büyük Köylü Mitingi" düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
