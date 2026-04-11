Giresun'da Madencilik Uyarısı - Son Dakika
Giresun'da Madencilik Uyarısı

11.04.2026 14:19
Giresun'da meslek kuruluşları, artan madencilik faaliyetlerinin doğaya ve tarıma zarar verdiğini açıkladı.

(GİRESUN) -Haber: Barış Tüysüz

Giresun'da kentin önemli beş meslek kuruluşu; iş dünyası, esnaf ve üreticiler adına yaptıkları ortak açıklamada, artan madencilik faaliyetlerinin doğa, tarım ve su kaynakları üzerinde geri dönülemez riskler yarattığı uyarısında bulundu.

TEMA Vakfı'nın MAPEG verilerine göre, il yüzölçümünün yaklaşık yüzde 85'i maden arama ruhsat sahası haline getirilen Giresun'da, art arda düzenlenen ruhsat ihaleleri sonrası şirketlerin sahada sondaj çalışmalarına başlaması tepkilere yol açtı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Giresun Ziraat Odası'nın ortak açıklamasında, kentte yürütülen madencilik faaliyetlerine ilişkin uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, Giresun'un doğası, tarımı ve yaşam alanlarının geri dönülemez risklerle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, yükselen toplumsal tepkiye kulak verilmesi, sürecin ortak akıl ve duyarlılıkla ele alınması çağrısı yapıldı.

"Bu faaliyetler yürütülürken insan sağlığı, çevre ve bölgenin geleceği göz ardı edilmemelidir"

Meslek kuruluşlarının ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Giresun ilimiz ve Karadeniz Bölgesi, sahip olduğu orman varlığı, su kaynakları ve tarımsal üretim gücü ile ülkemizin en önemli doğal ve ekonomik değerlerinden biridir. Son dönemde bölgemizde artan madencilik faaliyetleri, özellikle Giresun genelinde geniş alanları kapsayan ruhsatlandırmalar, doğal yaşamı, tarım alanlarını ve su kaynaklarını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Madenciliğin ülke ekonomisine katkısının farkındayız. Ancak bu faaliyetler yürütülürken insan sağlığı, çevre ve bölgenin geleceği göz ardı edilmemelidir."

Kontrolsüz ve yeterli denetimden uzak madencilik faaliyetleri; orman alanlarının azalmasına, yer altı ve içme suyu kaynaklarının zarar görmesine, tarım arazilerinin verimsizleşmesine, heyelan ve çevresel risklerin artmasına neden olabilecek niteliktedir. Ayrıca ağır metaller, toz ve olası kimyasal kullanımına bağlı olarak oluşabilecek kirlilik, uzun vadede hem insan sağlığını hem de bölge ekonomisinin temelini oluşturan tarım ve üretimi tehdit etmektedir. Bu nedenle çevresel etkileri yeterince değerlendirilmemiş, şeffaflığı sağlanmamış, bağımsız denetimden geçmemiş hiçbir madencilik faaliyetinin bölgemizde uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Bizler; Giresun iş dünyası, üreticileri ve esnafını temsil eden kurumlar olarak, ekonomik kalkınma ile çevresel sürdürülebilirliğin birlikte yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yetkili kurumları; doğal dengeyi bozmayan, su kaynaklarını güvence altına alan, fındık tarımı ve üretimini koruyan, bölge halkının sağlığını önceliklendiren politikaları hayata geçirmeye davet ediyoruz. Giresun'un doğası, tarımı ve yaşam alanları geri dönülemez risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle tüm paydaşları duyarlı olmaya ve ortak akılla hareket etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Giresun'da Madencilik Uyarısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Giresun'da Madencilik Uyarısı - Son Dakika
