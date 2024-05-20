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Giresun'da nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi

GİRESUN - Giresun'da Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında Botanik Park'ta Solo Türk gösterileri yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde Solo Türk pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Cep telefonu ile gösterileri kayıt altına alan vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait SOLOTÜRK uçağı, Giresun semalarında gerçekleştirdiği gösteri izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Giresun Aksu Festivali dolayısıyla F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Giresun Kalesi, Giresun Adası üzerinde F-16 savaş uçağıyla yapılan birbirinden zorlu manevralar izleyicileri mest etti. Bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonuyla kayıt altına aldı. SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'Saygı uçuşu'nu gerçekleştiren pilotlar, büyük alkış aldı. Giresun semalarında yapılan akrobatik hareketler yaklaşık yarım saat sürdü.

Solo Türk gösterilerini izleyen vatandaşlar uçak gösterilerinin çok güzel olduğunu ve izlemesinin heyecan verici olduğunu söylediler.

Etkinlik alanına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.