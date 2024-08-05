Giresun\'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Giresun-Yağlıdere kara yolunun Üçtepe beldesi Kardağ Su Fabrikası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Aydın'ın kontrolündeki 28 YA 939 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada araçta bulunan Güler Aydın, Yaşar Güner ve Yunus Güner yaralandı. Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN