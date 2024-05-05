Giresun'da Pembe Kimlik Hatası: 38 Yıl Boyunca Erkek Olduğunu İspatlamaya Çalışan Kumral Bodur'un Hayatı Filmi Oluyor - Son Dakika
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Giresun'da Pembe Kimlik Hatası: 38 Yıl Boyunca Erkek Olduğunu İspatlamaya Çalışan Kumral Bodur'un Hayatı Filmi Oluyor

Giresun\'da Pembe Kimlik Hatası: 38 Yıl Boyunca Erkek Olduğunu İspatlamaya Çalışan Kumral Bodur\'un Hayatı Filmi Oluyor

Giresun'da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan Kumral Bodur'un hayatı beyaz perdeye ilham kaynağı oldu. Kumral Bodur'un trajikomik hayat hikayesi, Abbas Karatekin'in yönetmenliğinde bir film olarak çekilecek.

05.05.2024 09:55
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Giresun'da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan 52 yaşındaki Kumral Bodur'un hayatı beyaz perdeye ilham kaynağı oldu.

Yazar Aziz Nesin'in filmlere de konu olan "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" romanının ardından, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedilen Kumral Bodur'un 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştığı hayat hikayesi de filme konu oluyor.

Filim yapımcılarının kendisini aradığını anlatan Kumral Bodur, "Trajikomik bir film hikayesi için hayatımın bir film senaryosuna ilham kaynağı olmuş. Bununla ilgili filmin yönetmenliğini yapacak olan Abbas Karatekin ve Yapımcısı Ulaş Karadeniz beni aradılar ve projelerinden bahsettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Önümüzdeki günlerde Giresun'a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız" dedi.

15 hakim, 19 savcı değişmiş, kimliği değişmemişti

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti. Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı. 15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü. Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikoloji sorunlar nedeniyle aldığı hapis cezasını da, kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdiğinde ise yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Pembe Kimlik Hatası: 38 Yıl Boyunca Erkek Olduğunu İspatlamaya Çalışan Kumral Bodur'un Hayatı Filmi Oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Pembe Kimlik Hatası: 38 Yıl Boyunca Erkek Olduğunu İspatlamaya Çalışan Kumral Bodur'un Hayatı Filmi Oluyor - Son Dakika
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