Giresun\'da Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Giresun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

GİRESUN - Giresun'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle yollar adeta dereye dönerken, birçok araç yolda mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Tirebolu ilçesinde uzun süre etkisini sürdüren kuvvetli yağış, Kumyalı deresinin taşmasına neden oldu. Taşma sonucu yollar göle döndü, birçok araç yolda mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, esnaflar, iş yerlerine ve evlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Su taşkını nedeniyle şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri suyun tahliyesi ve molozların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yeri sahipleri, genellikle kuru bir dere olan Kumyalı deresinin bu denli taşmasının ilk kez yaşandığını belirterek, iş yerlerine su dolduğunu ifade etti.

Şiddetli yağışın ardından yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve sel riskine karşı tedbirlerin alınacağını açıkladı.