Giresun'da SOLOTÜRK Gösterisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da SOLOTÜRK Gösterisi Büyük İlgi Gördü

22.05.2025 19:08
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Giresun Aksu Festivali'nde SOLOTÜRK, etkileyici akrobasi gösterisiyle nefes kesen anlar yaşattı.

Giresun'da SOLOTÜRK gösterisi ilgiyle izlendi

GİRESUN - Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında SOLOTÜRK gösterisi düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı olan SOLOTÜRK'ün etkileyici gösterisini izlemek için Gemilerçekeği Mahallesi Botanik Park başta olmak üzere Kale ve sahil boyunca çok sayıda vatandaş toplandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, SOLOTÜRK pilotunun gerçekleştirdiği akrobasi hareketleri izleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Gösterileri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, unutulmaz anlara tanıklık etti.

Giresun semalarında F-16 savaş uçağıyla yapılan gösteriler, Giresun Kalesi ve Giresun Adası üzerinde gerçekleştirilen zorlu manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor hava manevralarından biri olan "Saygı Uçuşu" büyük alkış aldı.

Yaklaşık yarım saat süren akrobatik gösteri, seyircilerden tam not aldı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, uçuşların son derece etkileyici olduğunu ve izlemenin heyecan verici bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

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